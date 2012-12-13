Користувачі iPhone знову отримали доступ до Google Maps

Картографічний сервіс Google Maps знову стане доступним для користувачів популярного у світі смартфона iPhone американської компанії Apple, повідомляє Google у своєму офіційному блозі.

«Людям у всьому світі необхідний був Google Maps на iPhone. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми раді оголосити, що Google Maps тут - у всьому світі на Apple App Store», - йдеться в повідомленні компанії.

У вересні 2012 року, незважаючи на п'ять років співпраці, Apple відмовився від використання популярних інтернет-карт від Google, запустивши свій власний картографічний додаток. Однак, очікуваного успіху це рішення компанії не принесло. Через безліч географічних помилок, відсутність звичних функцій і брак інформації «яблучні» карти так і не знайшли свого масового споживача.

У новому додатку Google Maps зібрана інформація про 80 ​​мільйоніва комерційних підприємств і пам'яток зі всього світу. Він доступний для iPhone and iPod Touch з операційною системою iOS 5.1 і вище у більш, ніж 40 країнах на 29 мовах.

Як повідомляє сайт американської телекомпанії CNN, карти від Google, які зараз з'являться iPhone, стануть першим картографічним сервісом, зробленим пошуковим гігантом спеціально для Apple.

Дизайн попереднього сервісу Google Maps розробляла сама Apple, а Google створювала тільки базу даних.