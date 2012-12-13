Украерорух отримає 41 млн євро кредиту від ЄБРР

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть кредит держпідприємству обслуговування повітряного руху України (Украерорух) на суму до 41 млн євро для фінансування проекту модернізації аеронавігаційної системи.

Як повідомили УНІАН в ЄБРР, відповідну угоду з Украерорухом вже підписано, а кошти можуть бути виділені вже до кінця 2012 року.

Цей проект допоможе привести у відповідність стандарти аеронавігаційного обслуговування Украероруху в рамках програми «Єдине європейське небо».

Водночас Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть паралельне фінансування цього проекту на таку ж суму, що дозволить Украероруху досягти відповідності стандартам Європейського союзу, підвищити рівень безпеки, а також збільшити пропускну спроможність повітряного простору.

Метою проекту є заміна та модернізація інфраструктури спостереження за польотами в ключових аеропортах.

Крім того, у рамках проекту профінансують вдосконалення систем обслуговування повітряного руху, систем голосового зв'язку і спорудження аеродромних диспетчерських вишок в аеропортах «Бориспіль» та «Одеса».

Інвестиційна програма супроводжується наданням технічної допомоги як провайдерові аеронавігаційних послуг, так і регулятору, для сприяння у виконанні зобов'язань, прийнятих ними в рамках членства в Європейській організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль), а також вимог, пов'язаних із запланованою інтеграцією в Єдиний авіаційний європейський простір у рамках програми «Єдине європейське небо».

У 1998 році ЄБРР виділив перший кредит, який сприяв вступові України до Євроконтролю в 2004 році.

«Аеронавігація стала одним із небагатьох секторів національної економіки, яка перебуває на просунутій стадії гармонізації власної діяльності з нормами ЄС шляхом прийняття регуляторних та операційних стандартів, які діють в аеронавігаційному секторі Європи», - йдеться в повідомленні ЄБРР.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на кінець жовтня 2012 року банк взяв на себе зобов'язання з надання понад 8 млрд євро (10 млрд дол.) у рамках 331 проекту.