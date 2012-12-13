Польська PKP Cargo прогнозує зниження чистого прибутку в 2013 році на 15%

Варшава. Найбільший у Польщі перевізник вантажів залізничним транспортом - державна компанія PKP Cargo прогнозує в наступному році скорочення чистого прибутку до близько 78,7 млн дол. з очікуваних 92,5 млн дол. у поточному році (1 USD = 3,2 PLN).

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, відзначивши, що негативно на її фінансові результати впливає ринкова ситуація, що погіршується.

Компанія очікує в наступному році операційний прибуток на рівні 177,3 млн дол. на тлі виручки в 1,5 млрд дол.

PKP Cargo, яка є другим найбільшим залізничним вантажоперевізником в Європі, планує в наступному році перевезти 117,6 млн тонн у порівнянні з очікуваними 116 млн у 2012 році і 130,5 млн тонн у минулому році.

Прес-секретар компанії Маріуш Пшібильський повідомив УНІАН, що, згідно з уточненими даними, у 2011 році компанія отримала 125 млн дол. чистого прибутку, а не, як раніше повідомлялося, близько 75 млн дол.

Він зазначив, що минулорічний прибуток став рекордним за весь час існування компанії і був майже в 6,5 разів більшим, ніж у 2010 році.

"Фундаменти PKP Cargo дуже стабільні. Ми підписали низку довгострокових угод, які дозволяють нам оптимістично дивитися в майбутнє і безпечно розвивати групу", - зазначив цитований в прес-релізі глава компанії Войчех Бальчун.

Як повідомляв УНІАН, у вересні глава PKP Cargo Войчех Бальчун називав причинами погіршення фінансових показників компанії падіння попиту на перевезення у зв'язку із завершенням низки великих інфраструктурних проектів, що реалізувалися в Польщі в рамках підготовки до футбольного чемпіонату Євро 2012.

Довідка УНІАН. PKP Cargo, що входить до державного залізничного холдингу РКР (створений владою в 2001 році для реструктуризації галузі), є лідером серед працюючих у Польщі вантажних залізничних перевізників, частка якого на ринку традиційно перевищує 50%.

У минулому році залізничні вантажоперевезення в Польщі збільшилися на 6% - до 250 млн тонн вантажів.