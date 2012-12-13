СКМЗ і Plasser & Theurer вироблятимуть шляхові машини для залізниць України

«Старокраматорський машинобудівний завод» (СКМЗ) спільно з компанією Plasser & Theurer почне в 2013 році виробництво колійних машин нового типу «підбивочний експрес-09-3Х».

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), машини для ремонту шляхів такого типу в Україні будуть виготовлятися вперше.

Для виготовлення нових колійних машин використовуватимуться близько 50% комплектуючих вітчизняного виробництва.

Машини такого типу австрійського виробництва вже використовуються на залізницях України. У 2012 році дві колійні машини придбано для Південно-Західної (ПЗЗ) та Придніпровської залізниць (ПЗ). Після початку виробництва на СКМЗ на залізницях України їх буде 6.

Нова машина за одну операцію здатна підводити 3 шпали, а протягом години - 2,5 тис. шпал. Вона працює безперервно, не зупиняючись після кожної операції.

Крім того, нові колійні машини одночасно з виправкою здійснюють стабілізацію шляху, тобто створюють можливість для курсування поїздів без обкатки шляхи та зниження швидкості руху на цей період.

На сьогодні шляхові машини для залізниць України виробляють на чотирьох підприємствах - «Старокраматорському машинобудівному заводі», «Каховському заводі електрозварювального обладнання», «НПК Дніпроспецмаш» та Дніпропетровському заводі «Трансмаш».

СКМЗ разом із Plasser & Theurer виготовили першу колійну машину в Україні в 2000 році. Це була машина для глибокого очищення баласту для Львівської залізниці. За 12 років завод виготовив 18 колійних машин різних типів.

«Каховський завод електрозварювального устаткування» випускає колійну техніку з 2002 року, «НПК Дніпроспецмаш» - з 2000 року, Дніпропетровський завод "Трансмаш", який тривалий час ремонтував виправно-підбивно-рихтувальні машини російського і австрійського виробництва з 2010 року за підтримки австрійської Plasser & Theurer виготовив динамічний стабілізатор колії.

Довідка УНІАН. Модернізація колії - складна комплексна технологічна процедура, що вимагає значних людських, часових і матеріальних ресурсів. У рамках підготовки до Євро-2012 було оздоровлено близько 1000 км шляхів. Середня вартість модернізації 1 км шляху - близько 5 млн грн.

Всього колійне господарство залізниць України обслуговує 1695 машин.