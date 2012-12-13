12 пасажирських поїздів через погоду вчора затрималися в дорозі на Донецькому напрямку

12 пасажирських поїздів, зокрема 3 швидкісні категорії Intercity+, через складні погодні умови учора, 12 грудня, затрималися в дорозі на Донецькому напрямку.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") під час інтенсивного тривалого дощу та мокрого снігу при мінусовій температурі через обмерзання контактного дроту і покрівельного обладнання поїзд № 154 сполученням Донецьк-Київ доставили допоміжним тепловозом на станцію Лозова, де 170 пасажирів перемістили до резервного складу іншого поїзда.

Також через обмерзання контактного дроту затрималися поїзди Донецьк-Київ (нічний Intercity+) і вечірній Intercity+ Київ-Донецьк.

Оперативні бригади з боротьбі з обмерзанням і снігом працювали цілодобово. Всього в роботах на Донецькій залізниці (ДЗ) було задіяно понад 1430 працівників, всього по Україні - близько 8 тисяч залізничників та 44 снігоочисні машини.

В «Укрзалізниці» зазначають, що «залізниця, як ніхто інший, зацікавлена ​​в стабільному графіку руху поїздів, так як будь-яке відхилення від графіка веде до ускладнень в роботі залізничного транспорту і збільшення експлуатаційних витрат».

«Залізниця в будь-якому разі доставляє пасажирів до місця призначення, однак час такої доставки в складних погодних умовах не завжди відповідає бажанням пасажирів швидше дістатися до місця призначення», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 12 грудня на території Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) відбувалися затримки поїздів через падіння дерев на колії на перегонах. При цьому найбільше від снігових заметів постраждали ПЗЗ, Львівська (ЛЗ) та Одеська залізниця (ОЗ).