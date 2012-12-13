Проект наказу про можливості зниження аеропортових зборів узгоджено

Державна служба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва (Держпідприємництва) узгодила проект наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до зборів" аеропортів, який передбачає надання керівникові аеропорту права встановлювати знижувальні коефіцієнти в розмірі до 0,2 до зборів аеропортів.

Як повідомляє Держпідприємництва, запровадження знижувальних коефіцієнтів має залучити в аеропорти нові авіакомпанії і створити необхідні умови для їхньої діяльності, що дасть змогу знизити вартість авіаційних перевезень для населення.

Крім того, Мінінфраструктури України передбачило збільшення доходів аеропортів України від неавіаційної діяльності.

Нагадаємо, на сьогодні в компетенції аеропорту перебуває, зокрема, плата за наземне обслуговування повітряних суден. Держава регулює розмір трьох зборів: збору за зліт і посадку, пасажирського збору і збору за авіабезпеку.

До того ж авіакомпанія платить збір за зліт і посадку, решта зборів включені у вартість квитка пасажира і не допускають втрат для авіакомпанії.

Збір за зліт і посадку для авіакомпаній на внутрішніх рейсах для літака Boeing 737 масою 55 тонн становить 1,05 долара за 1 тонну злітної маси.

Збір аеропорту, який покривають пасажири при купівлі квитка, на внутрішніх лініях становить 2,5 долара з пасажира, а збір за авіабезпеку - 1,5 долара з пасажира.

Довідка УНІАН. На сьогодні збори аеропортів встановлені наказами Мінтрансзв’язку України від 14 квітня 2008 року № 433 «Про встановленняя зборів аеропортів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України», від 26 березня 2008 року № 337 «Про встановлення зборів аеропортів за обслуговування повітряних суден і пасажирів у державному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»», наказом Мінтрансу від 5 травня 1998 року № 169 «Про затвердження зборів аеропортів за обслуговування повітряних суден у міжнародному аеропорту «Дніпропетровськ»».