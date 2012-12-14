США закликають Україну продовжити боротьбу з Ex.ua і ринком «Петрівка»

Офіс Торгового представника США закликає українську владу дотримуватися раніше ухвалених рішень і продовжити боротьбу з порушенням авторських прав на сайті Ex.ua і на столичному ринку «Петрівка».

Про це заявив торговий представник США Рон Кірк, представляючи результати огляду понад 30 інтернет-ринків і ринків товарів, пов'язаних із можливим піратством і розповсюдженням контрафакту.

В огляді, переданому УНІАН, влада США висловлює занепокоєння відновленням роботи сайту Ex.ua і розвитком ринку «Петрівка». «Попри всі заходи, що їх вживає Україна за останні роки, у країні все ще залишається низка ринків, які працюють всупереч законодавчо встановленим правилам і діям правоохоронців. Зокрема, веб-сайт Ex.ua продовжує надавати послуги потокового відео неавторизованим користувачам, попри те, що сайт був закритий 31 січня в рамках порушеної кримінальної справи. Водночас уже 2 лютого сайт відновив роботу, а сервери, вилучені у кримінальній справі, повернено і також введено в експлуатацію. Крім того, в Україні працює ринок «Петрівка», де на понад 300 стендах продаються піратські і контрафактні товари, включаючи музику, фільми, ігри, програмне забезпечення, одяг і взуття», - йдеться в доповіді Торгового представника.

«У зв'язку з цим ми закликаємо владу України дотримуватися раніше ухвалених рішень і вжити заходів для того, аби названі ринки припинили операційну діяльність», - сказано в доповіді.

Як повідомляв УНІАН, міліція 31 січня 2012 року закрила найбільший український портал файлообміну Eх.ua. На цьому ресурсі всі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

Правоохоронні органи заявили, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.

Після закриття Eх.ua користувачі Інтернету на знак протесту масово атакували сайти МВС, Президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ тощо.

2 лютого міліція відкликала вимогу про блокування порталу Eх.ua, а 3 лютого веб-ресурс частково відновив свою роботу.

У червні Міністерство внутрішніх справ повернуло адміністрації файлообмінника Eх.ua устаткування, раніше вилучене на експертизу. Весь призначений для користувача контент файлообмінника планували відновити якомога швидше.