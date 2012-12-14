Причиною запізнення поїзду "Інтерсіті+" "Київ-Донецьк" стало пошкодження контактної мережі

Причиною затримки електропоїзда категорії Інтерсіті+ № 150 “Київ—Донецьк” 14 грудня стало пошкодження контактної мережі, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

«14 грудня 2012 о 00 год. 50 хвилин на перегоні Гребінка-пост 143 км швидкісний електропоїзд Інтерсіті+ № 150 “Київ – Донецьк” зупинився через пошкодження контактної мережі, йдеться в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

За інформацією прес-служби, були також пошкоджені струмоприймачі поїзду. Пасажири поїзду №150 були доставлені в пункт призначення аналогічним резервним поїздом категорії Інтерсіті+. До місця призначення поїзд прибув із запізненням близько 4 годин.

Для з’ясування причин несправності контактної мережі триває службове розслідування.

«Українська залізнична швидкісна компанія просить вибачення у пасажирів за незручності та затримку в часі», - відзначає прес-служба.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії Інтерсіті+ (ІС+) – швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше при допустимій швидкості до 200 км/год. У складі поїзду вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класів.

До класу ІС+ належать електропоїзди "Український експрес" виробництва Hyundai Rotem.

«Український експрес» курсує залізницями України між Києвом, Донецьком, Харковом, Львовом і Дніпропетровськом.