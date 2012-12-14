Криті вантажні вагони можуть передати на баланс держкомпаній до кінця 2013 року

Держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) розраховує, що всі криті вантажні вагони інвентарного парку передадуть на баланс державних вагонних компаній до кінця 2103 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник начальника УТЛЦ Андрій Мірошников.

«Передача цих вагонів відбувається після виконання їх планових ремонтів. Я думаю, що протягом 1-1,5 років ці вагони будуть передані», - сказав він.

За словами А.Мірошникова, усього український інвентарний парк критих вагонів складається з 8 тис. одиниць, з них 3 тис. одиниць вже передано вагонним компаніям і перебувають під управлінням УТЛЦ.

Він також повідомив, що завершено процес передачі вагонним держкомпаніям піввагонів, лісовозів і спеціалізованого рухомого складу.

У 2013 році вагонним держкомпаніям може бути передано транспортери, проте цей процес буде поетапним залежно від типу складу.

«Транспортери до 8 осей буде передано одразу, а понад 8 осей – пізніше, тому що там специфічне тарифоутворення, і може відбутися великий стрибок тарифів. Тому, щоб згладити для наших клієнтів цей перехід, ми його трохи уповільнимо», – сказав він.

Водночас А.Мірошников не повідомив, коли планується передача зерновозів.

«Поки зерновози не передаються, тому що наказу з конкретною датою передачі поки немає», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планувала завершити передачу вантажних вагонів на баланс державних компаній до кінця першого кварталу 2012 року.

Довідка УНІАН. Реорганізація вантажних перевезень, зокрема, передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів передадуть на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишевози.

З передачею вагонів на баланс державних підприємств статус парку змінюється з «інвентарного» на «власний».