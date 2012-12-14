Через ДТП у Кіровоградській області перекрито трасу Київ-Одеса
15:22, 14 грудня 2012Транспорт/Звя'зок
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Через ДТП у Кіровоградській області, перекритий рух по трасі Київ-Одеса.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Теруправлінні МНС в Кіровоградській області, ДТП за участю чотирьох автомобілів сталася сьогодні, 14 грудня, о 7.20 на 241 км автодороги Київ-Одеса, поблизу Ульяновки Кіровоградської області.
Машинами, які стали учасниками ДТП, повністю перекрито рух транспорту з боку Києва в сторону Одеси. Доїхати до Одеси можна тільки об'їзною дорогою.
Станом на 13.00, працівники ДАІ та підрозділ МНС ліквідовують наслідки аварії та з'ясовують обставини ДТП. Постраждалих немає.
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