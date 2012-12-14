S&P підтвердило рейтинг «Укрзалізниці» і знизило прогноз до «стабільного»

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизило прогноз для Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») до «стабільного» і підтвердило довгостроковий рейтинг на рівні «B-».

Про це сказано в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Перегляд рейтингів був зумовлений загальним зниженням суверенних рейтингів України.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Standard&Poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» з «В+», прогноз «негативний». Слідом за цим, агентство змінило прогноз за рейтингами українських міст Івано-Франківська, Дніпропетровська, а також Автономної Республіки Крим зі "стабільного" ​​на "негативний", і підтвердило кредитний рейтинг емітента на рівні «В» та на рівні «uaA-» за національною шкалою.

Крім того, 7 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги зобов'язань Києва і Харкова в іноземній та національній валютах до рівня B3 з B2, прогноз "негативний". Напередодні Moody's знизило рейтинг державних облігацій України до B3 з B2, прогноз "негативний".