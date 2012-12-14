Херсонський аеропорт планують запустити до травня 2013 року

Херсонський аеропорт планується запустити до травня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив губернатор Херсонської області Микола Костяк на брифінгу після сесії Херсонської облради сьогодні, 14 грудня.

"Ми ставили план запустити аеропорт до травня 2013 року. Але сподіваємося, що впродовж 3-4 місяців аеропорт запрацює", - відзначив М.Костяк. Він також наголосив, що аеропорт "Херсон" обов'язково відновить функціонування в 2013 році.

"Зацікавленість у нашому аеропорту дуже велика, тому що багато проблем сьогодні є із злітно-посадковою смугою Миколаївського аеропорту. І сьогодні вже відмовляються авіакомпанії, які літають на Москву, на Туреччину звідти літати. Вже зверталися до нас (ОДА - УНІАН) представники цих компаній з питанням, коли поновиться робота аеропорту. Вони вже готові з нами працювати", - повідомив М.Костяк.

Також губернатор відзначив, що роботи з відновлення злітно-посадкової смуги аеропорту ведеться повним ходом.

"Раніше Херсонською облрадою нам було виділено 2 млн. грн. Вони освоюються. Головне простежити, аби роботи було виконано якісно, щоб не викинули гроші просто так. Щоб не поклали смугу в морози", - повідомив керівник області.

Губернатор також відзначив, що займатися відновленням аеропорту буде новий віце-губернатор Володимир Ярошевський замість Анатолія Хоменка, який звільнився, але основна відповідальність за відновлення роботи аеропорту залишається на самому губернаторові.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Херсонська обласна рада своїм рішенням передала КП «Херсонські авіалінії» цілісний майновий комплекс аеропорту «Херсон».

5 жовтня губернатор заявив, що розраховує, що літаки почнуть злітати і сідати в аеропорту «Херсон» вже до кінця нинішнього року.

Директор КП «Херсонські авіалінії» Ярослав Агафонов підтвердив, що відновити роботу херсонського аеропорту дійсно можна вже через 3-4 місяці. Керівник аеропорту також відзначив, що на першочергові заходи з відновлення роботи аеропорту необхідно близько 2 млн. грн. Далі планується заміна світлосигнальної системи злітно-посадкової смуги, що коштуватиме близько 7 млн. грн. Я.Агафонов вважає, що саме від цього заходу залежить можливість цілодобового прийому літаків.

13 листопада депутати облради поповнили статутний фонд КП "Херсонські авіалінії" сумою в 2 млн. грн для відновлення злітно-посадкової смуги, інфраструктур і робіт із сертифікації Херсонського аеропорту.

Довідка УНІАН. Херсонський аеропорт мав сертифікат аеродрому класу В, злітно-посадкова смуга спроможна забезпечити прийом і відправлення повітряних суден класу ТУ-154 і легших повітряних суден для здійснення вантажно-пасажирських авіаперевезень. Пропускна спроможність аеровокзального комплексу – 400 пасажирів на годину.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року №668-р Херсонському аеропорту присвоєно статус міжнародного і відкрито пункт постійного пропуску через державний кордон. Пропускна спроможність прикордонного пункту – одночасне оформлення одного пасажирського лайнера місткістю до 100 пасажирів і одного вантажного авіасудна місткістю до 30 тонн.

Однак з 1 квітня 2008 року у ТОВ “Аеропорт Херсон” закінчилося термін дії сертифікату эксплуатанта цивільних аеродромів.

Майно аеропорту було приватизовано у формі спільного підприємства Херсонської облради і київського концерну "Титан". З 2006 року учасники СП ввійшли в судові спори з приводу своєї участі у підприємстві і розподілу його майна.

У травні 2012 року Одеським апеляційним господарським судом залишено без змін рішення Господарського суду Херсонської області, яким задоволено позов заступника прокурора області і повернено Херсонській обласній раді цілісний майновий комплекс обласного комунального підприємства «Аеропорт - Херсон», вартістю 4,1 млн. грн.