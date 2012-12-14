"Укрзалізниця" розраховує, що новий уряд акціонує компанію

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») переконана, що новий Кабінет Міністрів України дасть старт реформі залізничного транспорту і прийме постанову уряду «Про створення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

«Прийняття відповідної постанови урядом відкладається вже більше ніж на півроку. В умовах дії механізмів ринкової економіки і загострення міжнародної технологічної конкуренції «Укрзалізниця» вимагає зміни організаційно-правової форми і моделей управління», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці», яка сьогодні, 14 грудня відзначає 21-у річницю з дня створення — прийняття 14 грудня 1991 року відповідної постанови №356.

В «Укрзалізниці» відзначають, що постанова про створення ПАТ дасть змогу зробити другий після прийняття закону крок на шляху створення єдиної вертикально інтегрованої структури.

«Структурне реформування дасть змогу здійснити реальні заходи із вдосконалення системи управління залізничним транспортом, а саме розмежувати функції державного і господарського управління галуззю, а також застосувати дієві механізми для підвищення конкурентоспроможності українських залізниць на ринку транспортних послуг, сприяти зростанню дохідності галузі і збільшенню обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів», - нагадують в «Укрзалізниці».

Залізничники відзначають, що «при утворенні акціонерного товариства буде проведено переоцінку майна, що вноситься до статутного капіталу, а також порівняються податковий і бухгалтерський обліки, що виведе амортизаційні відрахування на новий рівень, що відповідає реальним ринковим цінам, що у свою чергу створить обгрунтовану можливість для підвищення тарифу на використання інфраструктури на рівень цих відрахувань».

Крім того, в «Укрзалізниці» відзначають, що «з'являться підстави для встановлення тарифів на залізничні перевезення з урахуванням інвестиційної складової, спрямованої на реновацію основних засобів».

«Це буде передбачено законом України «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт», який зараз розробляється і буде внесений на розгляд Верховної Ради України», - повідомляє «Укрзалізниця».

Серед очікуваних результатів реформування галузі - також підвищення продуктивності праці і реальної заробітної плати.

Нагадаємо, за висновками консалтингової компанії AT Kearney, яка провела діагностику існуючої моделі ринку і стану «Укрзалізниці», реформування галузі необхідне насамперед для створення механізмів для залучення можливих джерел фінансування, щоб відновити основні фонди, ступінь зношеності яких став вже критичним.

У разі своєчасного проведення всіх запланованих етапів реформування, згідно з висновками консалтингової компанії, зношеність основних фондів галузі зменшиться з 85% до 60%, обсяги перевезень зростуть на 20-25%, поліпшиться продуктивність рухомого складу на 20-30%.

В Україні вибрано модель реформування за прикладом Франції, Італії, Німеччини і Росії, тобто створення інтегрованої інфраструктурної компанії-перевізника, яка володіє інфраструктурою і здійснює перевезення.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 23 лютого 2012 року прийняла в другому читанні запропоновані Кабінетом Міністрів законопроекти №9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» і №9377 про внесення змін до закону «Про залізничний транспорт».

Цей законом передбачав, що постанова про створення ПАТ «Українська залізниця» має бути ухвалений у тримісячний термін з дня набуття чинності закону.

Реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи.

На першому етапі (2012-2013 роки) буде створено єдину державну акціонерну компанію і будуть розподілені функцій між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) буде створено вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і створено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.