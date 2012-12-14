На трасі Київ-Одеса відновлено рух
17:36, 14 грудня 2012Транспорт/Звя'зок
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Відновлено рух на трасі Київ – Одеса, де через ДТП утворився затор.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Сьогодні о 7.20 на 241-му кілометрі автодороги Київ - Одеса сталося ДТП за участю одразу чотирьох автомобілів, які перекрили рух транспорту з боку Києва.
На місті працювали працівники Державтоінспекції та підрозділ МНС. Весь час, поки тривала ліквідація наслідків аварії, інспектори ДАІ забезпечували регулювання дорожнього руху.
Зараз рух транспортних засобів повністю відновлено.
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