На трасі Київ-Одеса відновлено рух

Відновлено рух на трасі Київ – Одеса, де через ДТП утворився затор.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Сьогодні о 7.20 на 241-му кілометрі автодороги Київ - Одеса сталося ДТП за участю одразу чотирьох автомобілів, які перекрили рух транспорту з боку Києва.

На місті працювали працівники Державтоінспекції та підрозділ МНС. Весь час, поки тривала ліквідація наслідків аварії, інспектори ДАІ забезпечували регулювання дорожнього руху.

Зараз рух транспортних засобів повністю відновлено.