Польща звинуватила Росію у невиконанні обіцянки щодо Ту-154

Варшава. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звинуватив російську владу у невиконанні обіцянки колишнього Президента Росії Дмитра Медведєва передати полякам уламки урядового Ту-154, котрий в 2010 році розбився під Смоленськом.

Про це він сказав вчора журналістам у Вірменії, коментуючи останню заяву російського МЗС, повідомляють польські ЗМІ.

"Ми не лише вражені, але й незадоволені через те, що обіцянка Президента Росії (Дмитра Медведєва) досі не виконується", - сказав Р.Сікорський, якого цитує РАР.

"Ми порушуємо цю справу вже 2,5 роки на усіх можливих рівнях. Ми добиваємося виконання обіцянки, яку Дмитро Медведєв дав родичам жертв Смоленської катастрофи, що уламки, наша власність, повернеться до Польщі", - сказав він.

Польські медіа зазначають, що сьогодні МЗС Росії висловило "надзвичайне здивування" через оголошене на цьому тижня прохання Р.Сікорського порушити питання повернення уламків польського Ту-154 на саміті Росія-ЄС на наступному тижні.

РАР також нагадує, що глава польського уряду Дональд Туск після візиту Д.Медведєва до Польщі наприкінці 2010 року висловив сподівання, що росіяни передадуть уламки літака полякам до 10 квітня 2011 року.

Прес-секретар російського МЗС Олександр Лукашевич, слова якого також наводять польські ЗМІ, заявив, що Росія, згідно з чинним законодавством, зможе передати уламки літака лише після того, як завершить усі слідчі процедури в цій справі.

Як повідомляв УНІАН, польський Ту-154 з делегацією високопосадовців на чолі із Президентом Лехом Качинським розбився під час заходу літака на посадку на аеродромі у російському Смоленську 10 квітня 2010 року.

Авіаційні експерти назвали причиною катастрофи помилки екіпажу, в результаті яких літак опинився занадто низько над землею, де зачепив крилом дерево. Разом з тим прокуратура - як російська, так і польська – досі не оприлюднювали остаточних результатів свого слідства.

Низка польських аналітиків висловлює думку, що Росія навмисне не передає уламки літака полякам, аби загострювати внутрішні конфлікти між опозиційною партією рідного брата загиблого Президента Ярослава Качинського та чинною владою на чолі з Д.Туском, котрі часто сперечаються стосовно причин цієї найбільшої в історії сучасної Польщі трагедії.

Опозиційні політики заявляють, що справжньою причиною катастрофи були "два вибухи", а не зіткнення літака з деревом.