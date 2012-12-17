ДАІ просить водіїв утриматися від поїздок

У зв’язку зі складними погодними умовами Державтоінспекція України просить водіїв без нагальної потреби утриматися від поїздок на власному транспорті, уважно стежити за повідомленнями засобів масової інформації, через які ДАІ інформує учасників дорожнього руху про стан проїзду доріг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, особовий склад ДАІ, МНС та дорожні служби працюють в посиленому режимі.

Працівники Державтоінспекції готові надати термінову допомогу учасникам дорожнього руху, які потрапили в скрутну ситуацію через несприятливі погодні умови. Гарячі лінії ДАІ та телефони, за якими можна відіслати смс-повідомлення працюють у цілодобовому режимі. Телефони гарячих ліній на сайті http://www.sai.gov.ua/ua/info/1.htm

Станом на 10.00 в Україні діють тимчасові обмеження руху на таких ділянках автомобільних доріг:

У Львівській області: М-06 «Київ – Чоп», км 439 – км 450 – для всіх видів транспорту; Р-39 «Броди – Тернопіль» км 16 – км 22, км 23 – км 28 – для всіх видів транспорту.

На ділянці дороги М-06 ДАІ, МНС та дорожні служби докладають всіх зусиль, аби якнайшвидше відновити рух транспорту. ДАІ переконливо просить водіїв утриматись від поїздок у цьому напрямку;

В Івано-Франківській област: Р-20 Снятин-Тязів км 0+000-73+400 – для всіх видів транспорту; Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів - Кам'янець - Подільський км 136+623-172+191, у межах Тлумацького та Городенківського районів, - для всіх видів транспорту.

Об'їзд організовано автодорогам у напрямку м.Чернівці: Н-10 Стрий - Чернівці - Мамалига (через Коломию, Снятин); у напрямку Тернополя - по Н-09 Мукачеве - Львів.

М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград - Знам'янка км 44+230 - 76+302 – для вантажного транспорту; Н-09 Мукачеве - Львів км 209+403 - 388+396– для вантажного транспорту; Н-10 Стрий-Чернівці - Мамалига км 18+330 – 206+402– для вантажного транспорту; Н-18 Івано-Франківськ - Тернопіль км 0+000 – 30+740– для вантажного транспорту.

У Рівненській області: Р-26 «Острог – Кременець – Почаїв - Радивилів» Радивилівського районів (км 111 - 122) – для всіх видів транспорту;

Через снігові заноси ускладнено, а в окремих випадках обмежено рух транспорту місцевими автомобільними дорогами в межах Здолбунівського, Березнівського, Гощанського, Дубровицького, Дубенського, Демидівського, Зарічненського, Млинівського, Острозького та Рокитнівського районів.

У Тернопільській області: Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль км 80-95 по області Дружба – Бучач – для всіх видів транспорту; Р-39 Броди – Тернопіль км 40-55 – для всіх видів транспорту; Р-41 «Обхід м.Тернополя» км 20-27 – для всіх видів транспорту; Р-43 Тернопіль від М-19 – Ланівці до Р-32 км.25-30 – для всіх видів транспорту; Р-32 «Біла Церква – Кременець» км 2-16– для всіх видів транспорту; М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка – діє обмеження для великовагового транспорту; М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече – діє обмеження для великовагового транспорту.

У Волинській області: Н17 Львів – Радехів - Луцьк км 114 - км115 для вантажного транспорту; Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне км 58 – 63; Р14 Луцьк – Любешів - Дольськ км 5 - км 7 - для вантажного транспорту; Т03-03 «Луцьк – Радомишль - Демидівка на Дубно» з км 8 по 18 для вантажного транспорту. Також частково обмежено рух для вантажного транспорту на місцевих дорогах.

У Хмельницькій області: М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка, км 191+400 + 272 - для вантажного транспорту; Н-03 Житомир – Чернівці, км 95+804 + 191+00 - для вантажного транспорту; Р-48 Кам’янець-Подільський – Сатанів – Війтівці – Білогір’я, км 0+094 – 158+264 - для вантажного транспорту; Т-23-08 Гуків – Дунаївці – Могилів Подільський, км 0+000 – 108+500 з 11.20 - для вантажного транспорту.