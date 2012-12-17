Українське держпідприємство поштового зв'язку «Укрпошта» планує протягом 5 років інвестувати в розвиток 1,7 млрд грн позикових і власних коштів.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомила генеральний директор УДППЗ «Укрпошта» Оксана Плотнікова.

«Загалом наша інвестпрограма на 5 років становить близько 1,7 млрд грн. Це як наші власні кошти, так і позикові. Ми розглядатимемо кредитування під наймінімальніші відсотки», - сказала вона.

Водночас О.Плотнікова зазначила, що «не виключає залучення якихось інвесторів».

За словами О.Плотнікової, у 2013 році «Укрпошта» планує залучати кредити на будівництво сортувальних центрів.

«У 2013 році ми плануємо залучення кредитів, зокрема, на будівництво сортувальних центрів. Вартість одного такого центру, а це будівля, транспортна логістика - становить 40-50 млн євро», - сказала вона.

О.Плотнікова повідомила, що протягом 5 років «Укрпошта» планує побудувати три сортувальних центри - Центральний у Київській області, у Львові й у Донецьку. До того ж фінансовий план на 2013 рік передбачає будівництво двох сортувальних центрів - у Донецьку й у Київській області.

Інтерв'ю з гендиректором УДППЗ «Укрпошта» Оксаною Плотніковою читайте тут.

Довідка УНІАН. Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку України. «Укрпошта» надає близько 50 видів послуг у 14 тис. відділень по всій Україні.