Залізниці України за 11 місяців зберегли перевезення вантажів

Залізниці України за 11 місяців 2012 року перевезли 421,54 млн тонн вантажів - на 1,5% менше, ніж роком раніше.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

За інформацією «Укрзалізниці», обсяги перевезень вантажів в експортному сполученні збільшилися на 9,5% - до 129,58 млн тонн, в імпортному - на 10,9%.

До того ж обсяг перевезень вантажів у транзитному сполученні скоротився на 18,1%, у внутрішньому сполученні - на 5,3%.

25% експортних перевезень припадає на частку залізної та марганцевої руди призначенням здебільшого до Китаю (через порти), Польщі, Чехії і Словаччини. Обсяги перевезень руди за 11 місяців 2012 року збільшити на 3,4% - до 32,4 млн тонн.

Перевезення мінеральних будматеріалів, які становлять 24,2% експортного залізничного вантажопотоку, виросли на 22,3% - до 31,3 млн тонн.

15,4% експортного вантажопотоку становить експорт чорних металів, експорт яких знизився на 5,4% - до 1,139 млн тонн, 14,7% - зерно і продукти помелу, обсяг перевезень яких виріс практично вдвічі - до 19 млн тонн.

Експорт нафти і нафтопродуктів знизився на 68,7% - до 2,565 млн тонн, кам'яного вугілля - на 11,3%, до 750,9 тис. тонн, солі - на 48,9%, до 750,6 тис. тонн.

Обсяг залізничних перевезень імпортних вантажів за 11 місяців 2012 зріс на 10,9% - до 32,02 млн тонн.

У структурі імпортних перевезень за 11 місяців 41,4% становить кам'яне вугілля, імпорт якого збільшився на 12,9% - до 13,2 млн тонн. 15,9% імпортних вантажоперевезень становить нафта і нафтопродукти, імпорт яких збільшився на 26,6% - до 5,1 млн тонн. 10,8% імпортних перевезень вантажів становить залізна і марганцева руда, імпорт якої збільшився на 8,8% - до 3,5 млн тонн.

Зниження імпортних вантажоперевезень за 11 місяці 2012 року відзначається по імпорту чорних металів - на 12,6%, до 218,9 тис. тонн, хімікатів - на 19,2%, до 211,5 тис. тонн, зерна і продуктів помелу - на 42,9%, до 46, 6 тис. тонн.

У транзитному сполученні залізниці України за 11 місяці 2012 року скоротили перевезення вантажів на 18,1% - до 38,3 млн тонн. У структурі транзитних перевезень 27,2% займає транзит нафти і нафтопродуктів, 23,8% - транзит залізної і марганцевої руди, 18,89% - транзит кам'яного вугілля, 7,9% - транзит чорних металів.

Внутрішні вантажні залізничні перевезення за 11 місяців 2012 року скоротити на 5,3% - до 221,6 млн тонн.

38,9% внутрішніх перевезень займає кам'яне вугілля, 15,5% - залізна і марганцева руда, 14,8% - мінеральні будматеріали.

Середня відстань, на яку за 11 місяців поточного року залізничним транспортом України перевозилися транзитні вантажі, становить 1012 км, експортні - 660 км, імпортні - 529 км і внутрішні - 349 км.

Як повідомляв УНІАН, у січні-жовтні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 639,9 млн тонн вантажів - на 3,9% менше, ніж у січні-жовтні 2011 року.

У січні-жовтні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 639,9 млн тонн вантажів - на 3,9% менше, ніж у січні-жовтні 2011 року. Вантажообіг транспорту в січні-жовтні ц.р. скоротився на 6,4% - до 329,01 млрд т/км.