«Південний» може укласти концесійні договори з «Портінвест», «ТІС» і «Дельта-Вілмар»

Морський торговельний порт «Південний» розглядає можливість реалізації проектів з концесійних договорів з компаніями «Портінвест», «ТІС» і «Дельта-Вілмар».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник порту «Південний» Олександр Лагоша.

«У нас є кілька проектів концесійних договорів, у тому числі один з них із «Портінвестом», який зацікавлений перевалкою рудних і вугільних вантажів. Компанія «ТІС» зацікавлена ​​у розширенні зернового і хімічного терміналів. Компанія «Дельта-Вілмар» будує завод з віджимання соняшникової олії, яка йтиме на експорт, і їм необхідний причал. Тобто вже зараз є кілька проектів, які можна буде розглядати як концесійні договори», - сказав він.

Крім того, О.Лагоша зазначив, що «після проведення днопоглиблювальних робіт ми відмовимося від рейдового довантаження й утримаємо вантажопотоки».

Водночас, за його словами, «щоб збільшувати вантажопотоки, необхідно розвивати залізничну інфраструктуру, необхідно збільшувати причальний фронт».

«У контексті проекту «Портінвеста» розглядається проект будівництва 10-го і 11-го глибоководних причалів, з будівництвом яких ми зможемо збільшувати вантажооборот, тому що проект передбачає 12 млн тонн на рік. Плюс цим же проектом передбачається реконструкція причалів №8 і №9 з доведенням імпорту до 10 млн тонн на рік», - сказав О.Лагоша.

Довідка УНІАН. МТП "Південний" - другий за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджалицького лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.

Держпідприємство «Морський торговельний порт «Південний» у 2011 році збільшило переробку вантажів на 24,25% порівняно з 2010 роком - до 22,639 млн тонн.