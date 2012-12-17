Підприємства транспорту України за 11 місяців скоротили пасажироперевезення на 2,2%

У січні-листопаді 2012 року підприємства транспорту України перевезли майже 6,247 млрд пасажирів – на 2,2% менше, ніж у січні-листопаді 2011 року.

Як повідомляє Державна служба статистики, пасажирооборот транспорту в січні-листопаді п.р. становив 126,631 млрд пас./км, що становить 99,1% від рівня січня-листопада 2011 року.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом з урахуванням перевезень міською електричкою за 11 місяців 2012 року збереглося на рівні 395,6 млн. пасажирів. Пасажирооборот залізничного транспорту в січні-грудні 2012 року становив 45,844 млрд пас./км – на 2,8% менше, ніж на рік раніше.

Відправка пасажирів міською електричкою зросла в 5,2 раза.

Відправка пасажирів на Придніпровській залізниці збільшилася на 0,1%, на Південній залізниці (ПЗ) - скоротилася на 1,2%, на Донецькій залізниці (ДЗ) – на 1,6%, на Львівській залізниці (ЛЗ) – на 2,2%, на Одеській залізниці (ОЗ) – на 2,3%, на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) – на 4,2%.

Автотранспортні підприємства в січні-листопаді 2012 р. скоротили перевезення пасажирів на 4,5% порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 3,165 млрд пасажирів. Перевезення пасажирів автотранспортом приватних осіб-підприємців скоротилося на 8,6%.

Авіаційні підприємства України в січні-листопаді 2012 року перевезли 7,6 млн. пасажирів – на 9,1% більше, ніж у січні-листопаді 2011 року.

Підприємства водного транспорту в січні-листопаді 2012 року знизили перевезення пасажирів на 17,3% – до 7,6 млн. пасажирів.

Перевезення пасажирів міським електротранспортом за 11 місяців становили 2,7 млрд пасажирів — на 0,4% більше, ніж на рік раніше.

Довідка УНІАН. Транспортні підприємства України в 2011 році збільшили перевезення пасажирів на 1,9% порівняно з 2010 роком – до 6,973 млрд осіб, пасажирооборот зріс на 3,3% – до 134,3 млрд пас./км.

У січні-жовтні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 5,654 млрд пасажирів – на 2,5% менше, ніж у січні-жовтні 2011 року.