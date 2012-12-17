У січні-листопаді різко зросли авіавантажоперевезення на тлі скорочення перевезень майже всіма іншими видами

У січні-листопаді 2012 року за основними видами транспорту зафіксовано зниження вантажоперевезень. За винятком авіатранспорту, який різко збільшив перевезення вантажів (більш ніж на 26%) та автотранспорту (зростання на 1,1%).

Загалом у січні-листопаді 2012 року підприємства транспорту України перевезли 707,2 млн. тонн вантажів – на 4,5% менше, ніж у січні-листопаді 2011 року.

Як повідомляє Державна служба статистики, вантажооборот транспорту в січні-листопаді п.р. скоротився на 6,9% – до 362,247 млрд т/км.

Перевезення вантажів залізничним транспортом за 11 місяців 2012 року скоротилося на 1,5% порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 421,5 млн. тонн. Вантажооборот залізничного транспорту в січні-листопаді п.р. становив 218,126 млрд т/км - 98,1% від рівня січня-листопада 2011 року.

Автотранспортні підприємства в січні-листопаді 2012 р. збільшили перевезення вантажів на 1,1% порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 164,8 млн. тонн. Вантажооборот автомобільного транспорту зріс на 2,6% – до 35,852 млрд т/км.

Трубопровідний транспорт України скоротив транспортування вантажів на 18,1% - до 113,5 млн. тонн. Зокрема, перекачування аміаку скоротилося на 1,8%, газу – на 16,8%, нафти – на 32%. Транзит газу скоротився на 20,7%, нафти – на 19%, аміаку – на 6,3%.

Вантажооборот трубопровідного транспорту знизився на 17,5% – до 103,153 млрд т/км.

Авіаційні підприємства України в січні-листопаді 2012 року перевезли 100 тис. тонн вантажів – на 26,3% більше, ніж у січні-листопаді 2011 року. Вантажооборот авіаційного транспорту скоротився на 6,3% – до 289 млн. т/км.

Підприємства водного транспорту знизили перевезення вантажів на 20,4% – до 7,3 млн. тонн. Вантажооборот водного транспорту України скоротився на 27,5% порівняно з січнем-листопадом 2011 р. – до 4,896 млрд т/км.

Нагадаємо, в січні-жовтні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 639,9 млн. тонн вантажів – на 3,9% менше, ніж у січні-жовтні 2011 року.

У 2011 році підприємства транспорту України перевезли 811,7 млн. тонн вантажів, що на 7,47% більше, ніж за 2010 р. Вантажооборот транспорту в січні-грудні 2011 року зріс на 5,7% - до 426,4 млрд т/км.