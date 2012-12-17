Південно-Західна залізниця вживає усіх заходів для скорочення затримок поїздів

Південно-Західна залізниця відновила рух поїздів на ділянках Жмеринка - Вінниця, Жмеринка - Хмельницький, Шепетовка - Коростень, Козятин - Фастів, Фастів - Київ і Київ - Коростень, який затримувався через падіння понад 60 дерев заввишки 12-25 метрів, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

У повідомленні наголошується, що під час зимової негоди головним завданням для залізничників Південно-Західної магістралі є забезпечення безперебійного і безпечного руху поїздів.

Упродовж двох тижнів висота сніжного покриву до 50 см зафіксована по станціях Козятин, Жмеринка, Вінниця, Коростень. В умовах рясного снігопаду на залізничних вузлових станціях, вокзалах, платформах і коліях ведуться роботи з прибирання снігу всіма підрозділами залізниці.

«Задіяно 18 снігоприбиральних машин, 16 снігоочищувальних машин. Упродовж доби у прибиранні снігу беруть участь від 2,5 тис. до 3,5 тис. працівників залізниці», - сказано в повідомленні.

Загалом для забезпечення безперебійного і безпечного руху поїздів на столичній магістралі під час зимових опадів підготовлено: 22 снігоприбиральних машини серії СМ-2, 35 снігоочищувальних машин СДП і 410 одиниць автодорожньої снігоочищувальної техніки (трактори, бульдозери).

Крім того, для забезпечення безперебійного руху поїздів підготовлено понад 3830 стрілкових переведень, із системою пневмообдуву 3205 стрілкових переведень і 625 стрілкових переведень, обладнаних системою електрообігріву.

У структурних підрозділах Південно-Західної залізниці створені чергові аварійні бригади, які у разі негоди проводитимуть ремонт будівель і споруд, а також відновлюватимуть інфраструктуру у разі пошкодження мережі енергетичного господарства.