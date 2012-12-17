На Львівській залізниці додатково залучили 11 тис. працівників на боротьбу з сніговими заметами

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») на Львівській залізниці додатково залучила 11 тис. працівників на боротьбу з снігопадами і завірюхами. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, за 9-15 грудня на території західної частини України випала у вигляді снігу більш як двомісячна норма опадів.

Зокрема, на період сильних снігопадів і завірюх, згідно з оперативними планами, залучено 11 тис. працівників Львівської залізниці. Бригади першої черги сформовані з робітників дистанцій колії та колійно-машинних станцій. Бригади другої черги сформовані з робітників суміжних підрозділів залізниці. Вивезено близько 40 тис. куб. м снігу. Крім того, очищено 1,6 тис. км. колії.

Також у прес-службі зазначають, що незважаючи на значний обсяг робіт з очищення колій Львівської залізниці, знайдено резерви для надання допомоги з розчищення від сніжних заносів автомобільної дороги міжнародного значення Київ-Чоп. Зокрема, за 16-17 грудня надано 5 одиниць спеціальної автотракторної техніки з підрозділів служби колій.

В «Укрзалізниці» нагадали, що для очищення залізничних колій від снігу в підлеглих підрозділах служби колій підготовлено 13 одиниць снігозбиральної техніки і 22 одиниці снігоочисної техніки. У літній період відремонтовано різними видами ремонту 22 снігоочисники. Для якісної і злагодженої роботи снігозбиральної техніки в жовтні-місяці було проведено її осінній огляд.

Окрім снігоочисної і колійної техніки було підготовлено до роботи в зимовий період пристрої пневмообдування і електрообігріву стрілкові переведення. Всього по залізниці пристроями пневмообдування обладнано 767 стрілкових переведень, а пристроями електрообігріву - 989 стрілок. Для забезпечення безперебійної роботи пристроїв електрообігріву залізницею придбано 400 тенів.