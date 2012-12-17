У п'яти областях України досі обмежено рух на окремих ділянках доріг

У п’яти областях України у зв’язку зі складними погодними умовами продовжують діяти тимчасові обмеження руху на окремих ділянках автодоріг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Станом на 16.00 діють тимчасові обмеження руху на ділянках автодоріг у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

У Львівській області: М-06 Київ – Чоп, км 454 (с. Дубино) та км 456 – частково обмежено: здійснюється рух легкових авто та частково рух вантажних транспортних засобів; Р-39 Броди – Тернопіль км 16 – км 22, км 23 – км 28 – для всіх видів транспорту;

На ділянці дороги М-06 ДАІ, МНС та дорожні служби докладають усіх зусиль для якнайшвидшого повного відновлення рух транспорту. ДАІ переконливо просить водіїв утриматись від поїздок у цьому напрямку.

В Івано-Франківській області обмежено рух на трасах: Р-20 Снятин-Тязів км 0-74 – для всіх видів транспорту; Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів - Кам'янець - Подільський км 136-172, в межах Тлумацького та Городенківського районів, - для всіх видів транспорту.

Об'їзд організовано дорогами у напрямку м.Чернівці: Н-10 Стрий - Чернівці - Мамалига (через Коломию, Снятин); в напрямку Тернополя - по Н-09 Мукачеве – Львів; М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград - Знам'янка км 44 - 76 – для вантажного транспорту; Н-09 Мукачеве - Львів км 209 – 389 – для вантажного транспорту; Н-10 Стрий - Чернівці - Мамалига км 18 – 207 – для вантажного транспорту; Н-18 Івано-Франківськ - Тернопіль км 0 – 31 – для вантажного транспорту.

У Рівненській області діє обмеження для всіх видів транспорту трасою Р-26 Острог – Кременець – Почаїв - Радивилів км 111 – 122.

Крім того, через снігові перемети ускладнено, а в окремих випадках обмежено рух транспорту місцевими автомобільними дорогами в межах Здолбунівського, Березнівського, Гощанського, Дубровицького, Дубенського, Демидівського, Зарічненського, Костопільського, Корецького, Млинівського, Острозького, Рокитнівського та Рівненського районів.

У Тернопільській області обмежено рух на М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (км 279-283) – для всіх видів транспорту; Р-41 Обхід м.Тернополя (км 20-27) – для всіх видів транспорту; Р-43 Тернопіль (від М-19) – Ланівці (до Р-32)» (км 25-30) – для всіх видів транспорту; Р-32 «Біла Церква – Кременець» (км 2-16) – для всіх видів транспорту; Р-26 «Остріг – Кременець– Почаїв – Радивилів» (км 84-104) – для всіх видів транспорту.

Також на території області введено тимчасове обмеження на рух транзитного вантажного транспорту, не обладнаного пристроями протиковзання.

На Хмельниччині діє тимчасове обмеження руху трасами: М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка, км 191 - 272 обмежений для вантажного транспорту; Н-03 Житомир – Чернівці, км 191 - 295; Р-48 Кам’янець-Подільський – Сатанів – Війтівці – Білогір’я, км 0 – 159 - для вантажного транспорту; Т-23-08 Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський, км 0 – 109 з 11.20 - для вантажного транспорту.

Державтоінспекція України вкотре просить водіїв без нагальної потреби утриматися від поїздок на власному транспорті, уважно стежити за повідомленнями засобів масової інформації, через які ДАІ інформує учасників дорожнього руху про стан проїзду доріг.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10.00 рух транспорту було також обмежено на деяких ділянках доріг у Волинській області.