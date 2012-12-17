Єврокомісія пропонує посилити безпеку морських суден

Брюссель. Європейська комісія пропонує посилити безпеку морських суден.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому в понеділок, 17 грудня проекті Директиви ЄС щодо суднового обладнання.

Як повідомили у прес-службі Єврокомісії, новий проект Директиви передбачає з одного боку, скорочення перешкод в регуляторній політиці, а з іншого – забезпечення належного функціонування єдиного ринку, посилення конкуренції та ринкового нагляду, в тому числі, визначення спеціального органу влади в країнах-членах ЄС, який займатиметься контролем за якістю суднового обладнання, що виробляється в ЄС.

Проект Директиви передбачає також збереження спеціального маркування у вигляді штурвала, яке означає, що обладнання відповідає вимогам безпеки, що діють в Євросоюзі.

Водночас не виключена можливість використання електронного маркування, щоб спростити перевірки та посилити захист від контрафактної продукції.

Проект Директиви буде переданий на розгляд Європарламенту та Раді ЄС.

За оцінками прес-служби Єврокомісії, на сьогодні в Європі від 5 до 6 тис. підприємств працюють у сфері виробництва суднового обладнання.