Аеропорт «Бориспіль» прийняв презентаційний рейс літака Boeing 787 Dreamliner

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у понеділок, 17 грудня, прийняв презентаційний рейс літака Boeing 787 Dreamliner польської авіакомпанії LOT.

Як передає кореспондент УНІАН, виліт рейсу за маршрутом Варшава-Київ затримався на 1 годину.

Планується, що на літаку Boeing 787 Dreamliner авіакомпанія LOT виконуватиме трансконтинентальні рейси з Варшави.

У листопаді 2012 року LOT стала першою європейською авіакомпанією, яка одержала перший з восьми літаків Boeing 787 Dreamliner

Boeing 787 Dreamliner відзначається високим рівнем економічності і споживає на 20% менше пального, ніж аналоги. Крім того, в літаку використовуються композитні матеріали, які дозволили знизити вагу літака.

Салон Boeing 787 Dreamliner розподілено на 3 класи: «еліт-клуб» (бізнес-клас) з 18 повністю розкладними кріслами, новий клас «преміум-клуб» з 21-м місцем і економ-клас, розрахований на 213 пасажирів і оснащений індивідуальними екранами на кожному кріслі.

Довжина літака становить 56,72 м, розмах крил - 60,13 м, дальність польоту – 12-15 тис. км.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія LOT - провідний польський авіаперевізник, який виконує регулярні рейси до чотирьох українських міст - Києва, Львова, Одеси і Донецька. Щотижня авіакомпанія здійснює 27 рейсів до України, з яких 10 - за маршрутом Варшава-Київ-Варшава.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. За підсумками 2011 року аеропорт «Бориспіль» збільшив прийом пасажирів на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб.

Boeing 787 Dreamliner - широкофюзеляжний дводвигунний реактивний пасажирський літак, розроблений американською авіакомпанією Boeing для заміни лайнерів Boeing-767. Створений у трьох модифікаціях залежно від пасажиромісткості і дальності польоту.