«Бориспіль» прогнозує сповільнення темпів зростання пасажиропотоку за підсумками року до 5%

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» прогнозує за підсумками 2012 року сповільнення темпів зростання пасажиропотоку до 5% через реструктуризацію базових авіаперевізників - авіакомпаній «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) і "Аеросвіт". Про це у понеділок, 17 грудня, повідомив журналістам генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Антон Волов.

«Ми очікуємо, що пасажиропотік буде на 5% більший, ніж у 2011 році, тому що зараз у базових перевізників - авіакомпаній «АероСвіт» і МАУ дуже велика реструктуризація та фінансові проблеми, і вони істотно скорочують свої польоти», - сказав він.

За словами А.Волова, «з початку зимового розкладу МАУ та «АероСвіт» на відсотків 25 скоротили свої польоти».

«Якщо нічого не зміниться, то ми очікуємо істотного падіння перевезень базових перевізників на наступний рік. Існує така небезпека», - сказав він.

Нагадаємо, за підсумками 2011 року аеропорт «Бориспіль» збільшив прийом пасажирів на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня 2012 року базові авіакомпанії Міжнародного аеропорту «Бориспіль» - «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) і «Аеросвіт - Українські Авіалінії» заявили про наміри створити консорціум для участі в конкурсі на визначення концесіонера Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» заявляв, що з 28 жовтня 2012 року - з початку зимової навігації - має намір перевести рейси базових національних авіаперевізників - авіакомпаній «АероСвіт» і «Міжнародні авіалінії України» до пасажирського терміналу «D». Водночас базові перевізники заявляли про неможливість в терміналі «D» здійснювати стикування внутрішніх і міжнародних рейсів.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

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