Суд США відхилив позов Apple з вимогою заборонити продажі смартфонів Samsung

Американський суд відхилив позов Apple з вимогою заборонити продажі у США низки моделей смартфонів Samsung, у яких, згідно з попереднім рішенням суду, були незаконно використані технології американської компанії.

Суддя обгрунтувала своє рішення тим, що мобільні пристрої Samsung мають чимало характерних рис, лише на невелику частину з яких Apple має патент.

Американська компанія вимагала заборонити продажі 26 моделей телефонів Samsung. Це сталося відразу після того, як у серпні суд у США визнав Samsung такою, що порушила патенти Apple, і зобов'язав виплатити американській корпорації 1,05 млрд дол.

Водночас через тиждень Samsung виграв патентний спір проти Apple в Токіо, передає Газета.RU.