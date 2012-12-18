Залізничники забезпечують безперебійну роботу галузі у складних погодних умовах

Залізничники вживали усіх можливих заходів для забезпечення безперебійних безпечних перевезень пасажирів та вантажів.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), протягом останньої доби, 16-17 грудня, через складну метеорологічну ситуацію з порушенням графіка руху прямували 18 пасажирських потягів, 11 потягів залізничникам вдалося ввести у графік руху, також залізничники змогли зменшити час затримок 10 потягів.

На ліквідацію наслідків складних погодних умов, очищення стрілкових переведень і колій від снігових заметів, а також вокзалів та станцій задіяно понад 11 тис. залізничників і майже 90 одиниць спеціальної снігоприбиральної техніки.

Погіршення погодних умов протягом останньої доби спостерігалося на території Південно-Західної (ПЗЗ), Львівської (ЛЗ) та Донецької (ДЗ) залізниць. Тут товщина снігового покриву на окремих станціях досягає 50 см.

На Південно-Західній залізниці через рясні снігопади товщина снігового покриву на коліях становила до 50 см, крім того, снігопади призвели до падіння на колії понад 60 дерев висотою 12-25 метрів.

ПЗЗ задіяла 18 снігоприбиральних машин СМ-2, 16 снігоочисних машин серії СДП і привертала на добу для боротьби зі снігом від 2,5 тис. до 3,5 тис. працівників залізниці. Найбільше залізничників було задіяно для боротьби зі снігом у ніч з 12 на 13 грудня - близько 8 тис. працівників, 29 машин СМ-2, 13 СДПМ, 2 шт. ЦУМЗ.

Усього для забезпечення безперебійного та безпечного руху поїздів на ПЗЗ підготовлені 22 снігоприбиральні машини серії СМ-2, 35 снігоочисні машини СДП та 410 одиниць автодорожньої снігоочисної техніки.

У структурних підрозділах Південно-Західної залізниці створені чергові аварійні бригади.

Усього з початку боротьби зі снігом з територій станцій Південно-Західної залізниці вивезено близько 100 тис. куб. м снігу.

На ДЗ складні погодні умови - інтенсивний тривалий дощ при мінусовій температурі - стали причиною обмерзання контактного дроту товщиною 3 - 4 см на Донецькому і Харківському вузлах, що ускладнило рух електропотягів і стало причиною збоїв у графіку руху.

Для боротьби з обмерзанням була задіяна вся спеціальна техніка: усі наявні маневрові тепловози, 28 тепловозів з вібропантографами і 9 спеціальних дрезин служби електропостачання. Зокрема, на ділянках обмерзання застосовували спеціальні методи обігріву контактної мережі.

Крім того, за даними метеорологічного центру ДЗ останнім часом випала двотижнева норма снігу. Висота снігу в Маріуполі і Красноармійську не перевищує 10 см, в Дебальцевому, Ясинуватому, Красному Лимані до 25 см, Артемівську 26 см, в Луганську до 30 см.

За останню добу на дорозі працювало 15 одиниць снігоочисної та снігоприбиральної техніки, задіяно 2893 працівників, прибрано 10,365 тис. куб. м снігу. Основні роботи велися в напрямку станцій Ясинувата, Донецьк, Красний Лиман, Дебальцеве, Іловайськ, Слов'янськ і Микитівка.

Для оперативного реагування на Донецькій залізниці працює штаб із боротьби з негодою, в якому встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємства. Узгоджені плани боротьби з негодою та визначені місця вивантаження снігових мас. На залізниці всього підготовлено 47 одиниць спеціальної техніки: 22 снігоочисники та 25 снігоприбиральних машин.

12 грудня повторилася ситуація з обмерзанням контактної мережі. Через інтенсивний тривалий дощ та мокрий сніг за мінусової температури на донецькому напрямку ускладнився рух пасажирських поїздів. Зокрема, поза графіком залізницею пройшло 12 пасажирських потягів, у тому числі 3 швидкісні (категорії Intercity+).

На деяких ділянках Південної залізниці 6-7 грудня також відмічалося обмерзання контактного дроту. Це, а також збої графіка на території ДЗ призвели до низки збоїв у графіку руху потягів, які очікували своєї черги на проходження ділянками, де сталося обмерзання.

На Львівській залізниці за останню добу колії від снігу прибирали 8 снігоприбиральних машин, які вивезли понад 9,2 тис. куб. м снігу. За добу на роботу з прибирання снігу залучили понад 2 тис. осіб.

Крім того, працівники Львівської залізниці взяли участь у ліквідації надзвичайної ситуації, яка склалася на трасі Київ-Чоп, спрямувавши на боротьбу зі сніговими заметами на дорозі важку техніку (бульдозери), більше двох десятків кваліфікованих бульдозеристів, машиністів і водіїв.

Водночас на території Львівської залізниці у грудні 2012 року жоден поїзд формування українських або зарубіжних залізниць, незважаючи на снігопади, які накрили залізницю від Ужгорода до Тернополя і від Чернівців до Ковеля, не був вибитий з графіка.

«Пасажири залізничного транспорту ніколи не залишаються один на один з проблемами, пов'язаними з рухом поїздів. Залізниця, як ніхто інший, зацікавлена ​​в стабільному графіку руху поїздів, адже будь-яке відхилення від графіка веде до ускладнень в роботі залізничного транспорту і збільшення експлуатаційних витрат на забезпечення перевезень. Залізниця у будь-якому випадку доставляє пасажирів і вантажі до місця призначення», - наголошують в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Для безперебійної роботи у зимовий період 2012-2013 років у структурних підрозділах колійного господарства залізниць України підготовлено 127 одиниць снігоприбиральної техніки (СДП, СДПМ), 105 одиниць снігоприбиральної техніки (СМ-2), з яких на ДЗ - 17 одиниць снігоочисної та 25 одиниць снігоприбиральної техніки, на ЛЗ відповідно 22 і 13 одиниць, на ОЗ - 21 і 7 одиниць, на Придніпровській залізниці - 17 і 22, на ПЗЗ - 35 і 22, на ПЗ - 15 одиниць снігоочисної та 16 - снігоприбиральної техніки.

Для забезпечення безперебійного руху поїздів підготовлено 14,378 тис. стрілкових переводень, обладнаних системою пневмообдування. Для забезпечення стисненим повітрям систем пневмообдування стрілкових переведень в колійному господарстві підготовлено до роботи у зимовий період 267 компресорів.

Крім того, в колійному господарстві використовується система електрообігріву стрілкових переведень. Такими системами на залізницях України обладнані 2,295 тис. стрілкових переведень, всі 100% яких підготовлені до роботи взимку.