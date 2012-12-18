Роботи з боротьби зі снігом тривають на Південно-Західній, Донецькій та Львівській залізницях

Наймасштабніші роботи з боротьби зі снігом тривають на залізничних вузлових станціях, вокзалах, платформах і коліях на території Південно-Західної (ПЗЗ), Донецької (ДЗ) та Львівської (ЛЗ) залізниць.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), на території цих залізниць протягом останніх кількох діб спостерігається погіршення погодних умов.

Протягом останньої доби товщина сніжного покриву в районі станцій Жмеринка досягає 50 см, Коростень - 40 см, Київ - 35 см (ПЗЗ), Тернопіль - 30 см і Івано-Франківськ - 25 см (Львівська залізниця).

При цьому рух поїздів не припиняється, вокзали працюють у звичайному режимі.

Крім того, в «Укрзалізниці» наголошують, що рясні снігопади і заметілі протягом останніх двох тижнів призвели до падіння на колії та лінії електропостачання більше 100 дерев висотою 25-30 метрів, що ускладнило рух поїздів на ділянках Жмеринка - Вінниця, Жмеринка - Хмельницький, Шепетівка - Коростень, Козятин - Фастів, Фастів - Київ, Васильків-Мотовилівка і на напрямку Київ-Коростень, особливо на ділянках Спартак-Тетерів-Ірша-Пенізевічі ПЗЗ.

Дерева знаходилися за межею смуги відведення залізниці.

Дерева пошкодили лінії електропостачання залізниць 11 і 16 грудня.

«Через пошкодження залізничної інфраструктури та у зв'язку з проведенням відновних робіт частина потягів на вказаних напрямах курсувала з обмеженою швидкістю. Пошкодження залізничної інфраструктури оперативно ліквідували аварійні бригади», - повідомляє «Укрзалізниця».

Нагадаємо, щодоби на ліквідацію наслідків складних погодних умов, очищення стрілкових переведень і колій від снігових заметів, а також вокзалів та станцій задіяно понад 11 тис. залізничників і майже 90 одиниць снігоочисників та снігоприбиральної техніки.

Довідка УНІАН. У структурних підрозділах ПЗЗ створені чергові аварійні бригади, задіяно 18 снігоприбиральних машин СМ-2, 16 снігоочисних машин серії СДП.

Щодоби в боротьбі зі снігом беруть участь від 2,5 тис. до 3,5 тис. працівників залізниці.