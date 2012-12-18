У п'яти областях України на низці ділянок доріг тимчасово обмежено рух транспорту

Державтоінспекція у зв’язку з негодою тимчасово обмежила рух на деяких ділянках автомобільних доріг у п’яти областях України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, станом на 12.00 в Україні продовжують діяти обмеження на окремих ділянках доріг.

В Івано-Франківські області тимчасово обмежено рух на трасах: Р-20 Снятин - Тязів км 0-27 – для всіх видів транспорту; Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів - Кам'янець-Подільський км 136-172, в межах Тлумацького та Городенківського районів, - для всіх видів транспорту.

У Рівненській області - Р-26 Острог – Кременець – Почаїв - Радивилів км 111 – 113 – рух ускладнено.

Також через снігові замети ускладнено, а в окремих випадках обмежено рух транспорту місцевими автомобільними дорогами в межах Здолбунівського, Березнівського, Гощанського, Дубровицького, Дубенського, Демидівського, Зарічненського, Костопільського, Корецького, Млинівського, Острозького, Рокитнівського та Рівненського районів.

У Тернопільській області обмежено рух на дорогах: Р-41 «Обхід м.Тернополя» (км 20-27) – для всіх видів транспорту; Р-32 «Біла Церква – Кременець» (км 2-16) – для всіх видів транспорту; ускладнено проїзд на ділянках: М-12 «Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка» (км 163-164); М-19 «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече» (км 309-312); Н-18 «Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль» (км 80-95); Р-43 «Тернопіль (від М-19) – Ланівці (до Р-32)» (км 25-30).

У Хмельницькій області діють обмеження руху для вантажного транспорту, не обладнаного пристроями проти ковзання, на трасах: М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка, км 191-272; Р-48 Кам’янець-Подільський – Сатанів – Війтівці – Білогір’я, км 0-159; Т-23-08 Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський, км 0-109; Т-23-21 Ярмолинці – Кам’янець-Подільський км 0-51.

У Волинській області: Р-15 Ковель - Жовква км 66-68 - для вантажного транспорту; Н-22 Устилуг – Луцьк - Рівне від км 33 по км 35 - для вантажного транспорту; Т-03-03 Луцьк – Радомишль - Демидівка на Дубно з км 8-18 к напрямку Рівненської області.