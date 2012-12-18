Попри негоду, залізниці щодоби відправляють у рейс близько 2 тисяч поїздів

Залізниці України щодоби відправляють у рейс близько 2 тис. приміських поїздів і поїздів далекого прямування.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), у середньому за добу відправляється близько 432 пасажирські поїзди далекого прямування, що перевозять близько 180 тис. пасажирів.

У приміському сполученні щодоби відправляється близько 1,5 тис. поїздів, що перевозять близько 1 млн пасажирів на добу.

«Завдяки цілодобовій самовідданій і відповідальній роботі працівників залізниць України, на сьогодні не було скасовано жодного рейсу поїздів, а їх затримки, що виникають внаслідок дії природної стихії, були максимально мінімізовані. Усі пасажири були доставлені до місць призначень», - повідомляє «Укрзалізниця».

Крім того, незважаючи на негоду, залізниці України в середньому за 11 місяців щодоби навантажують близько 16 тис. вагонів, які за добу перевозять близько 1,04 млн тонн вантажів.

«За останні тижні у зв'язку із сильними снігопадами і завірюхами, які зупинили рух автотранспорту в західних і центральних регіонах, залізниці України стали безвідмовним перевізником пасажирів і вантажів», - відзначають в «Укрзалізниці».

Також залізниця допомагає технікою і людьми працівникам дорожніх служб. Зокрема, на ліквідації наслідків снігових заметів на трасі Київ-Чоп працювало сім одиниць важкої техніки (бульдозери) і для допомоги шляховикам працівники залізниць залучили понад два десятки кваліфікованих бульдозеристів, машиністів і водіїв.

«Залізничний транспорт - єдиний вид транспорту, який незважаючи на загальну збитковість пасажирських перевезень, виключно з міркувань державних позицій і соціальної відповідальності призначає додаткові рейси на пікові періоди перевезень», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів додаткових поїздів, призначених на новорічні та різдвяні свята, до 212. У західному напрямку буде здійснено 153 рейси, у кримському напрямку - 42 рейси.

Довідка УНІАН. На ліквідації наслідків складних погодних умов, очищення стрілкових переведень і колій від снігових заметів, а також вокзалів та станцій задіяно понад 11 тис. залізничників і майже 90 одиниць спеціальної снігоприбиральної техніки.