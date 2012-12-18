ПЗ створила 210 чергових бригад для забезпечення безперебійної роботи в зимовий час

Придніпровська залізниця (ПЗ) для забезпечення безперебійної та безаварійної роботи в складних умовах зимової негоди створила 210 чергових аварійних бригад, зокрема 92 - для ремонту будівель і споруд та 75 - для ліквідації наслідків аварійних збоїв у подачі електроенергії.

Як повідомляє ПЗ, також сформовані спеціальні бригади для очищення від снігу колії та стрілкових переведень. До того ж бригади, до складу яких входять залізничники, військові та працівники територіальних підприємств і організацій, будуть задіяні в період сильних снігопадів і хуртовин.

Крім того, для забезпечення безперебійного руху пасажирських та вантажних поїздів при складних погодних умовах на ПЗ стрілкові переведення обладнали електрообігрівом і пневмообдуванням, задіяли снігоприбиральну колійну та автодорожню техніку, а також здійснюють антиожеледні заходи.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.