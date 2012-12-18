Маріупольський порт оголосив льодову кампанію

Маріупольський морський торговельний порт, який входить до п'ятірки найбільших портів України, о 00.00 год. 18 грудня оголосив льодову кампанію.

Як йдеться в повідомленні порту, проводка суден буде здійснюватися криголамом «Капітан Білоусов» за допомогою буксирів льодового класу «Портовик» та «Капітан Гісіч».

Товщина льоду в акваторії та на підхідному каналі - 10-20 см.

Довідка УНІАН. Маріупольський морський торговельний порт - провідний порт на Азовському морі, розташовується у північно-західній частині Таганрозької затоки. Навігація в порту триває цілий рік.

Порт забезпечує переробку навалювальних, насипних, генеральних, великовагових, негабаритних вантажів, контейнерів та ін., а також наливних за варіантом "борт - борт".

Територія порту становить 74,4 га. Довжина причальної лінії - 4,2 км.

У 2011 році Маріупольський порт інвестував понад 62 млн грн власних коштів у поповнення парку перевантажувальної та спеціальної техніки.

Маріупольський МТП за 9 місяці 2012 року переробив 10,314 млн тонн вантажів - на 7,14% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.