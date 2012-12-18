Придніпровська залізниця за 11 місяців у далекому сполученні перевезла близько 21 млн пасажирів

Придніпровська залізниця (ПЗ) за 11 місяці 2012 року перевезла в далекому сполученні близько 20,922 млн пасажирів.

Про це УНІАН повідомили в ПЗ.

Зокрема, за 11 місяців ПЗ перевезла 725 осіб з обмеженими фізичними можливостями, 2,617 тис. інвалідів Великої Вітчизняної війни, 881 учасника ВВВ, 70 тис. студентів вузів і ПТУ, 342,314 тис. дітей 6-14 років, 15,091 тис. дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки, 9,75 тис. дітей-інвалідів усіх категорій, 28 дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов'язків, 16 дітей загиблих шахтарів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.