МАУ планує збільшити кількість власних напрямків удвічі

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) планує в 2013 році збільшити кількість власних напрямків удвічі.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар МАУ Євгенія Сацька.

«На 2013 рік ми прогнозуємо, що у нас кількість власних напрямків МАУ збільшиться удвічі, відповідно, збільшаться й обсяги перевезень», - сказав вона.

За словами Є.Сацької, зокрема, МАУ запровадить 23 нові міжнародні напрямки і 5 нових внутрішніх.

До того ж нові напрями відкриватимуться в рамках код-шерингових угод.

«Це буде в рамках код-шерингових угод, але ми плануємо, що оперуючим перевізником на цих маршрутах буде МАУ», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) прогнозує збільшення пасажиропотоку за підсумками 2012 року з 2,1 млн до 2,8 млн пасажирів.

Генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Антон Волов прогнозував, що аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року уповільнить темпи зростання пасажиропотоку з 20% до 5% через реструктуризацію базових авіаперевізників – авіакомпаній «Міжнародні авіалінії України» та «АероСвіт».

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» розширила код-шерингові угоди з авіакомпанією «АероСвіт» в сезон IATA Зима 2012-2013 і сезон IATA Літо 2013 для забезпечення транзитних перельотів українських та іноземних пасажирів.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Флот МАУ має 19 літаків Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш як 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.