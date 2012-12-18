Кабмін дозволив встановлювати аеропортові збори в іноземній валюті

Кабінет Міністрів України дозволив встановлювати аеропортові збори в іноземній валюті.

Це закріплено постановою уряду № 1155 від 14 грудня про внесення змін до відповідної постанови № 1548 від 25 грудня 1996 року.

Крім того, цією постановою Кабмін дозволив встановлювати в іноземній тарифи на обробку зовнішньоторговельних і транзитних вантажів у морських і річкових портах, збори, що надаються суднам закордонного плавання у морських портах, а також ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування в аеропортах.

Нагадаємо, на сьогодні в компетенції аеропорту перебуває, зокрема, плата за наземне обслуговування повітряних суден. Держава регулює розмір трьох зборів: збору за зліт і посадку, пасажирського збору та збору за авіабезпеку.

При цьому авіакомпанія платить збір за зліт і посадку, решта зборів включені у вартість квитка пасажира і не припускають витрат для авіакомпанії.

Збір за зліт і посадку для авіакомпаній на внутрішніх рейсах для літака Boeing 737 масою 55 тонн становить 1,05 долара за 1 тонну злітної маси.

Аеропортовий збір, який покривають пасажири при покупці квитка, на внутрішніх лініях становить 2,5 долара за пасажира, а збір за авіабезпеку - 1,5 долара з пасажира.

Мова йде про тарифи на обробку зовнішньоторговельних і транзитних вантажів у морських і річкових портах, збори, що надаються суднам закордонного плавання у морських портах, а також ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування в аеропортах та аеропортові збори за обслуговування повітряних суден і пасажирів.

Довідка УНІАН. На сьогодні аеропортові збори встановлені наказами Мінтрансзв'язку України від 14 квітня 2008 року № 433 «Про встановлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України», від 26 березня 2008 року № 337 «Про встановлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів у державному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»», наказом Мінтрансу від 5 травня 1998 року № 169 «Про затвердження аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден у міжнародному аеропорту «Дніпропетровськ»».