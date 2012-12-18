Люблінський аеропорт розраховує на запуск прямих рейсів з України

Варшава. Відкритий на цьому тижні новий аеропорт у місті Люблін на сході Польщі розраховує на залучення українських авіапасажирів, які зараз користуються послугами низки інших польських аеропортів, і сподівається на запуск у 2013 році безпосередніх рейсів з України.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар Люблінського аеропорту Петро Янковський у вівторок.

Він зазначив, що не має інформації про те, які нові рейси можуть з'явиться в наступному році, зокрема зі східного напрямку, зауваживши, що такі дані насамперед надають авіалінії.

"Ми плануємо поборотися не тільки за ринок ближнього Сходу, але і далекого", - сказав прес-секретар аеропорту.

Співрозмовник агентства повідомив, що в аеропорту зараз виконують рейси до Лондона, Дубліна і Осло дві лоукост-компанії, серед яких працююча в Україні Wizzair, а також найбільша дешева авіалінія в Європі - Ryanair.

Представник аеропорту не зміг спрогнозувати, скільки пасажирів з України, які зараз користуються послугами низки інших польських аеропортів для поїздок Європою, виберуть тепер Люблін, який розташований найближче до Східного кордону.

Він припустив, що в перший рік роботи Люблінського аеропорту, який став тринадцятим у Польщі, його послугами скористаються близько 300 тис. пасажирів.

П.Янковскій зауважив, що спорудження аеропорту обійшлося польським платникам податків у близько 135 млн дол., додавши, що витрати на його утримання будуть покриті при щорічному перевезенні 0,5 млн пасажирів.

Новий аеропорт, який офіційно був відкритий у понеділок, 17 грудня, розташований за 15 хвилин їзди від центру міста Люблін.

Як повідомляв УНІАН, влітку поточного року в 40 кілометрах від Варшави був відкритий новий аеродром Modlin для дешевих авіаліній, які раніше неодноразово звинувачували найбільший аеродром у Польщі - Варшавський аеропорт ім. Фредеріка Шопена - у завищеній вартості послуг.

Довідка УНІАН. У минулому році послугами 11 польських аеродромів скористалися 21,7 млн осіб, що на 6% більше, ніж у попередньому році.

Більше 40% авіапотоку обслужив столичний аеродром ім. Ф.Шопена.

З дешевих авіаліній до Польщі з України літає тільки Wizzair - в аеропорт на півдні країни "Катовіце-Пижовіце" з Києва.