На Прикарпатті відсутній проїзд до 40 населених пунктів
10:30, 19 грудня 2012Транспорт/Звя'зок
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В Івано-Франківській області станом на 6.00 відсутній проїзд до 40 населених пунктів, ускладнений – до 75.
Про це повідомили УНІАН у Службі автомобільних доріг в Івано-Франківській області.
Особливо складна ситуація утворилася на території Верховинського, Городенківського, Косівського, Снятинського і Тлумацького районів.
У Службі автомобільних доріг зазначають, що автодороги державного значення - у проїжджому стані, дороги комунальної власності - у нормі. У Карпатах Вишківський та Яблуницький перевали перебувають у проїжджому стані.
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