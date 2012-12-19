Через негоду порушено доставку пошти в 11 областях

В Україні через негоду порушено доставку поштових відправлень у Волинській, Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Тернопільській, Харківській, Черкаській, Чернівецькій, Хмельницькій областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, доставка пошти буде проведена після проведення розчищувальних робіт.

У повідомленні йдеться, що дорожники продовжують працювати в посиленому режимі задля забезпечування вільного руху автотранспорту на дорогах України. 18 грудня на автомобільних дорогах загального користування було задіяно 2 тис. 535 одиниць техніки та 3 тис. 732 працівників, зокрема, 2 тис. 359 одиниць техніки Укравтодору та 176 одиниць інших підприємств та організацій (МНС, Міноборони, підрядних організацій). Водночас проїзд у деяких районах залишається ускладненим.

У Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій та Волинській областях проїзд дорогами державного значення забезпечено, однак на місцевих дорогах - на під’їздах до окремих населених пунктів - проїзд місцями ускладнений.

В Івано-Франківській області проїзд ускладнений автомобільними дорогами державного значення Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський, Н-09 Мукачеве - Львів, М-12 Стрий - Тернопіль, Р-20 Снятин – Тязів. На місцевих дорогах цієї області - на під’їздах до окремих населених пунктів - проїзд також місцями ускладнений

У Чернівецькій області рух ускладнено автомобільною дорогою державного значення Р-63 Данківці – Вартиківці - КПП «Сокиряни». На місцевих дорогах - на під’їздах до окремих населених пунктів - проїзд теж місцями ускладнений.

Мінінфраструктури просить водіїв і пасажирів при здійсненні або плануванні поїздок за можливості враховувати погодні умови.