ІМТП почав підготовку днопоглиблювальних робіт, не чекаючи кредиту ЄБРР

Іллічівський морський торговельний порт приступив до проведення підготовчих робіт з днопоглиблювання акваторії Сухого лиману, не чекаючи закінчення процедур, необхідних для отримання кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив начальник ІМТП Олександр Григорашенко.

«Сьогодні в порту йде... підготовчий етап для виконання всього комплексу робіт з днопоглиблення підхідного каналу та операційної акваторії з будівництвом рейдового причалу № 2. Цю роботу ми почали самостійно, не чекаючи закінчення необхідних процедур для отримання кредиту ЄБРР», - сказав він.

Водночас О.Григорашенко зазначив, що «переговорний процес з ЄБРР проходить у плановому режимі».

«Ми тісно співпрацюємо з представниками банку і ретельно виконуємо всі формальні процедури», - сказав він.

Також О.Григорашенко повідомив, що днопоглиблювальні роботи почнуться в 2013 році після закінчення зимового періоду та періоду нересту риби.

«Сьогодні ми втрачаємо свої конкурентні позиції і значно програємо за глибинами на підхідному каналі 14,5 м, біля причалів 7,5-13,5 м своїм основним портам-конкурентам - Констанца (Румунія), Новоросійськ (Росія) і порт "Южний"», - сказав він.

Нагадаємо, інвестиційний проект з днопоглиблення акваторії Сухого лиману передбачає реконструкцію підхідного каналу із збільшенням глибин до 17 м, будівництво рейдового причалу № 2 з днопоглибленням операційної акваторії, маневрової зони і водного підходу до 17 м.

Реалізація проекту дозволить Іллічівському порту приймати великовантажні судна класу Сapesize вантажопідйомністю понад 100 тис. тонн і судна-контейнеровози класу Post Panamax Plus місткістю 8000 TEU.

Як повідомляв УНІАН, Іллічівський морський торговельний порт у січні-листопаді 2012 року збільшив перевалку вантажів на 8,45% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 13,173 млн тонн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» - універсальний міжнародний порт, один з найбільших у Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.

Річна проектна потужність ІМТП - понад 30 млн тонн, пропускна спроможність по перевалці контейнерів - 1,15 млн TEU.

З 2007 року порт здатний забезпечувати одночасний прийом 3 океанських контейнеровозів місткістю понад 5 тис. TEU, завдовжки до 300 м.