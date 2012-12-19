Оператори підключатимуть лише ті мобільні, IMEI яких внесено до бази УДЦР

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), затвердила нові Ліцензійні умови з надання послуг мобільного зв'язку, згідно з якими оператори мобільного зв'язку зможуть підключати тільки термінали, чиї міжнародні коди ідентифікації (IMEI), внесені до узагальненої бази Українського державного центру радіочастот.

Про це йдеться у відповідному рішенні від 13 грудня 2012 №651, яким володіє УНІАН.

Згідно з рішенням НКРЗІ, ці заходи вживаються «з метою захисту українських мереж рухомого (мобільного) зв'язку різних стандартів від недозволених до застосування в Україні терміналів рухомого (мобільного) зв'язку».

Оператори зобов'язуються надавати до УДЦР IMEI всіх терміналів (незалежно від стандарту), які підключаються до їхніх мереж, і за якими надаються телекомунікаційні послуги.

Крім того, оператори повинні забезпечувати відправку повідомлення на телефонний номер абонента в разі відсутності коду IMEI його терміналу в узагальненій базі даних, про можливе припинення надання телекомунікаційних послуг на даний термінал із зазначенням причин, адреси та контактного номера телефону сервісного центру оператора, куди має звернутися абонент для уникнення припинення надання послуг. Максимальний загальний строк надання телекомунікаційних послуг на термінал, код IMEI якого відсутній в узагальненій базі даних кодів IMEI, не повинен перевищувати три місяці з моменту першої реєстрації коду IMEI цього терміналу в мережі будь-якого оператора мобільного зв'язку.

Оператори також зобов'язуються надавати безкоштовний доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби допомоги за телефонами 101, 102, 103, 104 і 112 відповідно. Для забезпечення доступу до аварійних служб, служб екстреного виклику та телефонних довідково-інформаційних служб оператор повинен взаємодіяти з іншими операторами, провайдерами телекомунікацій, службами телефонних довідників та ін.

Згідно з новими Ліцензійними умовами, ліцензіат не може в односторонньому порядку розривати взаємоз'єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора без повідомлення НКРЗІ та прийняття відповідного рішення НКРЗІ по суті звернення, повинен надавати послуги мобільного зв'язку за встановленими показниками якості. Новими Ліцензійними умовами персоналу оператора забороняється брати участь у страйках, якщо такі дії призводять до припинення функціонування мереж телекомунікацій чи надання послуг, що створює перешкоди для забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод людини.

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна ВР. НКРЗІ складається з Голови та шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.