Кабмін скоротив асигнування на купівлю шкільних автобусів для сільських шкіл на 31 млн грн

Кабінет Міністрів України здійснив перерозподіл бюджетних коштів у рамках фінансування Міністерства освіти і науки, молоді і спорту, і скоротив на 31 млн грн статтю витрат, що передбачає закупівлю шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості. Про це йдеться у розпорядженні №1025 «Про перерозподіл деяких витрат державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді і спорту на 2012 рік», опублікованому на веб-порталі уряду.

Згідно з документом, одночасно збільшені витрати на оплату комунальних послуг і енергоносіїв професійно-технічних навчальних закладів, установ соціальної адаптації – на 10 млн грн, а також витрати за програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації і забезпечення їх баз практики» - на 21 млн грн.

Як зазначається у розпорядженні, Мінфіну наказано внести відповідний розпис у державному бюджеті.

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