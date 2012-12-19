Польща спрямує 10 млн дол. на "доремонт" центрального залізничного вокзалу

Варшава. Державна компанія PKP на усунення недоробок відремонтованого до футбольного чемпіонату Євро 2012 найбільшого залізничного вокзалу в Польщі - "Варшава-Центральна" - спрямує ще близько 10 млн дол.

Про це повідомляє польська Gazeta Wyborcza, відзначаючи, що всього за кілька місяців після ремонту на вокзалі дедалі більше помітні недоліки і з'являються старі проблеми.

Серед них видання називає протікаюче покриття, через яке на вокзалі можна спостерігати калюжі, пусті комерційні приміщення, а також несправні ескалатори і ліфти.

Нагадаємо, РКР витратила на ремонт цього вокзалу близько 15 млн дол.

Також більше 5 млн дол., які компанія повинна отримати як дотацію від уряду, планується спрямувати на закупівлю нових ескалаторів.

Решту коштів інвестують в заміну вікон та обігрів центрального холу, низька температура в якому стала причиною відмови підприємців від оренди приміщень, що знаходяться там.

Як повідомляв УНІАН, влітку поточного року чимало польських експертів висловлювали думку, що в найближчі кілька років відремонтовані до Євро 2012 року залізничні вокзали в Польщі "перетворяться в руїни" через нестачу коштів на їх поточне утримання.

На реконструкцію понад 50 залізничних вокзалів до футбольного чемпіонату Польща витратила рекордні 200 млн дол.

Довідка УНІАН. На початку грудня державна акціонерна компанія РКР оголосила про намір передати близько третини з належних їй 2,5 тис. залізничних вокзалів органам місцевої влади, що повинно дозволити їй заощадити кошти на їх утримання.

Послугами столичного вокзалу "Варшава-Центральна" щорічно користується близько 16 млн осіб.