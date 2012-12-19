Кількість користувачів IP- та інтернет-телефонією у світі за 6 років зросла у 7,5 раза

Кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку в світі, згідно з дослідженням Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), скоротилася порівняно з 2005 роком на 39 млн і становила за підсумками 2011 року 1,204 млрд абонентів, або 17,3 фіксованих телефони на 100 жителів планети.

Про це повідомляється на сайті МСЕ.

Водночас у розвинених країнах налічувалося 539 млн абонентів (падіння порівняно з 2005 роком на 31 млн абонентів), або 43,6 фіксованих телефони на 100 жителів, в країнах, що розвиваються - 665 млн (падіння на 8 млн) - 11,6 фіксованих телефони на 100 жителів.

Найбільшу кількість абонентів фіксованої телефонії за підсумками 2011 року зафіксовано в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону - 540 млн абонентів, в Америці налічувалося 274 млн, в Європі - 253 млн, в СНД - 73 млн, в арабських країнах - 35 млн, в Африці - 11 млн.

Водночас за вказаний період кількість користувачів IP- або Інтернет-телефонії (у мережах фіксованого зв'язку) виросла з 18,7 млн ​​осіб в 2006 році (за даними Word Economic Forum) до 135,4 млн (за даними Point Topic) абонентів IP-телефонії операторського класу (сервіс IP-телефонії, який надають оператори зв'язку, на відміну від IP-телефонії сторонніх компаній типу Skype, Google та ін., які використовують інфраструктуру операторів і провайдерів - сервіс Skype, наприклад, щомісяця використовували в 2011 році приблизно 200 млн осіб).

Для порівняння, в Україні станом на кінець 2011 року, за даними Держстату, налічувалося 12,21 млн абонентів фіксованого телефонного зв'язку, що більш ніж на 1,2 млн більше, ніж станом на кінець 2005 року (10,99 млн абонентів). Водночас зростання абонентської бази в Україні тривало до 2010 року, досягнувши максимуму в 2009 році.

Довідка УНІАН. МСЕ є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. МСЕ розподіляє радіочастотний спектр і супутникові орбіти в глобальному масштабі, розробляє технічні стандарти тощо. Членами МСЕ є 193 держави, регуляторні органи в галузі ІКТ, провідні академічні установи та близько 700 приватних компаній.