Samsung відмовився від спроби заборонити продажі Apple в Європі

Компанія Samsung Electronics зняла позов з вимогою заборонити продукти Apple Inc в Європі на наступний день після успішного для корейського виробника завершення розгляду аналогічного позову американського гіганта у суді в США, повідомляє Reuters.

Samsung і Apple, найбільші у світі виробники смартфонів, ведуть судові спори щодо патентних прав приблизно у 20 країнах після того, як Apple звинуватив Samsung у копіюванні своїх бестселерів iPhone і iPad.

Водночас Samsung промовчав про те, чи будуть зняті вимоги компенсацій від Apple.

"Ми впевнені у тому, що краще чесно конкурувати на ринку, ніж у суді", - йдеться в заяві фірми.

Прес-секретар Apple відмовився від коментарів.

Раніше американський суд відхилив позов Apple Inc про заборону продажів смартфонів Samsung у США, однак зажадав від корейської компанії виплатити виробникові iPhone більше 1 мільярда компенсацій.

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