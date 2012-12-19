Польська PKP Intercity запустить на свята 26 додаткових потягів

Варшава. Польська державна компанія PKP Intercity, що спеціалізується на пасажирських перевезеннях між найбільшими містами в Польщі, у період різдвяно-новорічних свят планує запустити додатково 26 потягів.

Про це повідомила УНІАН прес-служба компанії, відзначивши, що більшість додаткових потягів курсуватимуть у напрямку гірськолижних курортів на півдні країни.

Крім того, компанія має намір обладнати частину найпопулярніших потягів додатковими вагонами, що дозволить забезпечити комфортніші поїздки для поляків у період свят, які починаються Різдвом 25 грудня.

PKP Intercity на цей період збільшить кількість використовуваних вагонів до 1400 зі звичайних 1200, а в перші дні січня кількість місць в потягах із найпопулярнішого в Польщі гірськолижного курорту - Закопане - буде збільшено до 4,5 тис. зі стандартних 1,5 тис.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді PKP Intercity оголосила про продаж спеціальних "святкових квитків", які можна купити з 30% знижкою в разі їх придбання за 8 днів до запланованої поїздки. Завдяки цьому компанія розраховує зменшити традиційні для свят черги на вокзалах.

Довідка УНІАН. У Польщі щодня курсують близько 350 потягів PKP Intercity, яка в минулому році перевезла майже 37 млн ​​пасажирів - 14% всього ринку пасажирських залізничних перевезень у 38-мільйонній країні.

Водночас компанія залишається найбільшим залізничним перевізником з урахуванням протяжності трас - більше 40% ринку.