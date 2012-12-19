Одеська залізниця щодоби спрямовує на боротьбу зі снігом 3,5 тис. залізничників

Одеська залізниця (ОЗ) щодоби спрямовує на очистку стрілкових переведень 2,5 залізничників, ще понад 1 тис. працівників ОЗ цілодобово усувають наслідки складних погодних умов в регіонах.

Як йдеться в повідомленні ОЗ, для боротьби зі сніговою стихією задіяні чотири снігоприбиральні машини СМ-2 та 7 машин СДПМ.

Коли ситуація посилюється вітром і ожеледицею працівники ОЗ використовують 13 електровозів та тепловозів, які оснащені спеціальним обладнанням для збивання льоду.

Крім того, ОЗ використовує ще 16 одиниць техніки для усунення пошкоджень на струмоприймачах і приладах контактної підвіски.

Нагадаємо, з 12 грудня на території Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) відбувалися затримки поїздів через падіння дерев на колії на перегонах. При цьому найбільше від снігових заметів постраждали ПЗЗ, Львівська (ЛЗ) та Одеська залізниця (ОЗ).

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить по території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

У 2011 році ОЗ збільшила навантаження на 11,7% порівняно з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.

За підсумками 2011 року ОЗ збільшила чистий прибуток на 89% порівняно з 2010 роком - до 169,1 млн грн.