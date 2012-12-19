«Бориспіль» посилить контроль за правильністю розрахунків з клієнтами Sky Taxi
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» має намір посилити контроль за правильністю розрахунків з клієнтами Sky Taxi, розмістивши у кожній машині спеціальні інформаційні матеріали, за допомогою яких пасажири зможуть перевірити відповідність розрахунків вартості поїздки.
Як повідомляє аеропорт, всі машини Sky Taxi обладнані таксометрами, що виключає можливість завищення вартості поїздки і надає додаткову опцію контролю екіпажу.
Крім того, на сьогодні Sky Taxi є єдиною службою таксі в Україні, яка видає клієнтам фіскальні чеки, що дозволяють перевірити правильність ціни за надану послугу.
«Саме завдяки цьому механізму була виявлена помилка водія таксі, який видав пасажиру чек на суму, що перевищує вартість поїздки», - йдеться в повідомленні аеропорту.
Нагадаємо, 8 грудня один з клієнтів SkyTaxi повідомив в соціальних мережах про неналежне обслуговування таксистом SkyTaxi, який видав після поїздки від аеропорту до Києва замість фіскального чека оперативний і отримав, таким чином, більшу, ніж потрібно, плату за проїзд.
«Після отримання звернення аеропорт відсторонив водія від роботи, провів службове розслідування і передав матеріали справи до міліції. Клієнту SkyTaxi забезпечили безкоштовну поїздку з Києва до «Борисполя» на зворотний рейс 15 грудня і швидку реєстрацію в аеропорту», - йдеться в повідомленні аеропорту. .
Довідка УНІАН. Держпідприємство аеропорт «Бориспіль» презентувало власну службу таксі, яке отримало назву Sky Taxi, 26 грудня 2011 року.
У парку Sky Taxi автомобілі Hyundai Sonata 2.0 АКП, ESP 201 спеціальної комплектації.
Вартість проїзду в Sky Taxi з аеропорту «Бориспіль» становить 6,5 грн за 1 км.
Всі водії Sky Taxi володіють англійською мовою, мають стаж роботи не менше 5 років.
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.