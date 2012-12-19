«Бориспіль» посилить контроль за правильністю розрахунків з клієнтами Sky Taxi

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» має намір посилити контроль за правильністю розрахунків з клієнтами Sky Taxi, розмістивши у кожній машині спеціальні інформаційні матеріали, за допомогою яких пасажири зможуть перевірити відповідність розрахунків вартості поїздки.

Як повідомляє аеропорт, всі машини Sky Taxi обладнані таксометрами, що виключає можливість завищення вартості поїздки і надає додаткову опцію контролю екіпажу.

Крім того, на сьогодні Sky Taxi є єдиною службою таксі в Україні, яка видає клієнтам фіскальні чеки, що дозволяють перевірити правильність ціни за надану послугу.

«Саме завдяки цьому механізму була виявлена ​​помилка водія таксі, який видав пасажиру чек на суму, що перевищує вартість поїздки», - йдеться в повідомленні аеропорту.

Нагадаємо, 8 грудня один з клієнтів SkyTaxi повідомив в соціальних мережах про неналежне обслуговування таксистом SkyTaxi, який видав після поїздки від аеропорту до Києва замість фіскального чека оперативний і отримав, таким чином, більшу, ніж потрібно, плату за проїзд.

«Після отримання звернення аеропорт відсторонив водія від роботи, провів службове розслідування і передав матеріали справи до міліції. Клієнту SkyTaxi забезпечили безкоштовну поїздку з Києва до «Борисполя» на зворотний рейс 15 грудня і швидку реєстрацію в аеропорту», - йдеться в повідомленні аеропорту. .

Довідка УНІАН. Держпідприємство аеропорт «Бориспіль» презентувало власну службу таксі, яке отримало назву Sky Taxi, 26 грудня 2011 року.

У парку Sky Taxi автомобілі Hyundai Sonata 2.0 АКП, ESP 201 спеціальної комплектації.

Вартість проїзду в Sky Taxi з аеропорту «Бориспіль» становить 6,5 грн за 1 км.

Всі водії Sky Taxi володіють англійською мовою, мають стаж роботи не менше 5 років.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.