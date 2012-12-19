Найбільший залізничний перевізник Польщі планує отримати перший прибуток у 2013 році

Варшава. Найбільший пасажирський залізничний перевізник у Польщі компанія Przewozy Regionalnе, створена в кінці 2008 року, планує отримати перший свій прибуток у наступному році - на рівні близько 3,5 млн дол. (1USD=3,1PLN).

Про це повідомляє газета Puls Biznesu з посиланням на бізнес-план компанії, яка належить органам самоврядування усіх 16 польських воєводств.

"Згідно із затвердженим спостережною радою компанії бізнес-планом, поточний рік перевізник закінчить з операційним збитком на рівні 51 млн злотих, але вже в 2013 році з'явиться перший прибуток, який становитиме 11 млн злотих", - зазначає газета.

Менеджмент Przewozy Regionalne розраховує збільшити прибуток в 2017 році до 88 млн злотих (28,4 млн дол. за поточним курсом).

"Завдяки позитивним фінансовим результатам за кілька років в компанію могли б увійти інвестори", - сказала глава правління фірми Малгожата Кучевська-Ляска.

Газета пише, що інвестори могли б викупити частки в компанії у частині воєводств, які мають свої окремі залізничні компанії, зокрема столичне Мазовецьке і Велькопольське воєводство, але відзначає, що експерти скептично оцінюють такі перспективи.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Przewozy Regionalne скоротила чистий збиток до 54,7 млн ​​дол. з 95,6 млн дол. у попередньому році, який став першим повним роком діяльності створеної в грудні 2008 року компанії.

Довідка УНІАН. У минулому році Przewozy Regionalne посіла перше місце в Польщі за кількістю перевезених пасажирів з 41,5% часткою ринку, тоді як її головний конкурент PKP Intercity - близько 14%, а з урахуванням протяжності трас частки компаній становили 36% і 45% відповідно .

Щодня Prewozy Regionalne оперує 2,7 тис. потягами, які в минулому році перевезли майже 10 млн осіб.